За сутки российско-оккупационные войска 30 раз нарушили перемирие: ранены два воина ВСУ

- УКР
- РУС
район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз.
Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За сутки, 18 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил: окраины Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.