оновлено
22.10.2019
20:35

За сутки российско-оккупационные войска 30 раз нарушили перемирие: ранены два воина ВСУ

За сутки, 20 июня вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Как сообщает Штаб ООС из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам...
Сайт города Донецка fulldate, 17.07.2019 19:18

район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз.

Сайт города Донецка () fulldate, 17.07.2019 04:31

Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сайт города Донецка () fulldate, 17.07.2019 04:31

За сутки, 18 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Сайт города Донецка () fulldate, 17.07.2019 04:31

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил: окраины Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Сайт города Донецка () fulldate, 17.07.2019 04:30

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сайт города Донецка () fulldate, 17.07.2019 04:30

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