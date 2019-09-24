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24.09.2019
02:39

В центре Киева проходит ежегодное Шествие матерей

В Киеве началось ежегодное Шествие матерей, целью которого является привлечение внимание общества к проблемам матерей погибших воинов АТО и ООС, а также многодетных матерей и онкобольных. Все ФОТО из сайта Укринформ Об этом сообщает  УКРОП со ссылкой на «Украинская правда». В мероприятии принимают участие около 300...
УКРОП fulldate, 12.05.2019 13:12

День матери отмечается во второе воскресенье мая в 85 странах мира. В Украине его официально празднуют с 10 мая 1999 года.

Участники шествия начали собираться в 9 утра на Михайловской площади, зажигали лампадки у стены памяти, матери погибших оставляли имена сыновей на 15-метровом флаге, который планируется развернуть и пронести до Владимирского собора.

Деловая столица (газета) (www.dsnews.ua) fulldate, 12.05.2019 12:00

В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери.

Остров (ostro.org) fulldate, 12.05.2019 12:02

День матери 2019: самые милые СМС-поздравления На площади выступает военный оркестр.

Телеграф (telegraf.com.ua) fulldate, 12.05.2019 12:20

Сейчас шествие отправилось от Михайловской площади по улице Владимирской и бульвара Тараса Шевченко к Свято-Владимирскому кафедральному патриаршему собору, где состоится богослужение с участием почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР (antikor.com.ua) fulldate, 12.05.2019 12:44

В мероприятии принимают участие около 300 человек, большинство из них - это матери погибших воинов, несущие портреты.

УКРОП (xn--j1aidcn.org) fulldate, 12.05.2019 13:11

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