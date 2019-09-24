В центре Киева проходит ежегодное Шествие матерей

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День матери отмечается во второе воскресенье мая в 85 странах мира. В Украине его официально празднуют с 10 мая 1999 года.
Участники шествия начали собираться в 9 утра на Михайловской площади, зажигали лампадки у стены памяти, матери погибших оставляли имена сыновей на 15-метровом флаге, который планируется развернуть и пронести до Владимирского собора.
В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери.
День матери 2019: самые милые СМС-поздравления На площади выступает военный оркестр.
Сейчас шествие отправилось от Михайловской площади по улице Владимирской и бульвара Тараса Шевченко к Свято-Владимирскому кафедральному патриаршему собору, где состоится богослужение с участием почетного патриарха ПЦУ Филарета.
В мероприятии принимают участие около 300 человек, большинство из них - это матери погибших воинов, несущие портреты.