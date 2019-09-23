Десятки російських гаубиць, зеніток і танків: окупанти знехнували лініями відведення озброєння

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Як повідомляв УНН, збройні формування Російської Федерації обстріляли мирні населені пункти вздовж лінії розмежування.
За інформацією Української сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, формування Російської Федерації зосереджують десятки одиниць танків, гаубиць та зенітні ракетні комплекси в місцях, які розміщені з порушенням ліній відведення та постійних місць зберігання.
МІУСИНСЬК. Також представниками Місії ОБСЄ виявлено озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання на непідконтрольних урядові районах.
"Збройні формування Російської Федерації не виконують взяті на себе зобовязання щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін.
Крім того, 7 травня на полігоні неподалік населеного пункту Покровка на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше п'ять танків T-72.
Зокрема, виявлено наявність 12 танків на полігоні неподалік від населеного пункту Шимшинівка, 12 танків, 7 самохідних гаубиць та 13 буксирувальних гаубиць, а також 3 зенітні ракетні комплекси на полігоні поблизу Міусинська та 24 танки на полігоні біля населеного пункту Кругляк.