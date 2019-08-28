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оновлено
28.08.2019
15:45

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Мітки сюжету

• Горловка . • гранатометы . • майорский . • разграничение . • режим прекращения огня • Евросоюз

КПВВ "Майорское" закрыли из-за обстрелов боевиков

Обстрел поставил под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала КПВВ Майорское. Капитал >>  сьогодні, 15:30

Несмотря на то, что действия противника ставят под угрозу жизни и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения, Командующим Объединенными силами было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ Майорское до особого распоряжения. Tribun >>

В 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора Горловка-Бахмут. Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Такие действия российско-оккупационных войск поставили под угрозу жизнь и здоровье и мирного населения и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ Майорское. forUm >>

В июле на территории КПВВ "Майорское" пиротехники обнаружили более 10 взрывоопасных предметов. Фокус >>


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