Обстрел поставил под угрозу жизнь и здоровье мирного населения и персонала КПВВ Майорское. Капитал >> сьогодні, 15:30

Несмотря на то, что действия противника ставят под угрозу жизни и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения, Командующим Объединенными силами было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ Майорское до особого распоряжения. Tribun >> сьогодні, 14:30

В 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора Горловка-Бахмут. Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Такие действия российско-оккупационных войск поставили под угрозу жизнь и здоровье и мирного населения и персонала, осуществляющего свою деятельность в КПВВ Майорское. forUm >> сьогодні, 14:33