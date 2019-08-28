На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. forUm >> сьогодні, 09:38

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения. Слово и Дело >> сьогодні, 07:56

UA со ссылкой на оперативную сводку штаба ООС, враг обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Online.ua >> сьогодні, 08:15

Еще два обстрела боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Водяного. Сайт города Доброполье >> сьогодні, 09:00