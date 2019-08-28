На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. forUm >> сьогодні, 09:38
Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения. Слово и Дело >>
UA со ссылкой на оперативную сводку штаба ООС, враг обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Online.ua >>
Еще два обстрела боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Водяного. Сайт города Доброполье >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:дважды неподалеку Светлодарска - из запрещенных минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. forUm >>