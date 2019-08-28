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оновлено
28.08.2019
10:25

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• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня: ранен один украинский военный

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня: ранен один украинский военный

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. forUm >>  сьогодні, 09:38

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения. Слово и Дело >>

UA со ссылкой на оперативную сводку штаба ООС, враг обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Online.ua >>

Еще два обстрела боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Водяного. Сайт города Доброполье >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:дважды неподалеку Светлодарска - из запрещенных минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. forUm >>

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