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оновлено
27.08.2019
13:35

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в ООС: Боевики 12 раз открывали огонь, ранен военный

Сутки в ООС: Боевики 12 раз открывали огонь, ранен военный

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе Талаковки со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. forUm >>  сьогодні, 09:09

За прошедшие сутки 26 августа пророссийские боевики осуществили 12 обстрелов на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Online.ua >>

UA со ссылкой на оперативную сводку штаба ООС, враг обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Online.ua >>

За прошедшие сутки, 26 августа, боевики на востоке Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

В результате обстрелов ранен один украинский военный. Сайт города Доброполье >>

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. forUm >>

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Online.ua: Сутки в ООС: боевики использовали запрещенное оружие Сайт города Доброполье: Сутки в ООС: боевики ранили украинского военного 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Сутки в ООС: боевики ранили украинского военного UAtoday: Сутки на Донбассе: боевики били из запрещенных минометов, один украинский военный ранен

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