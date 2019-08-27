С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе Талаковки со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. forUm >> сьогодні, 09:09

За прошедшие сутки 26 августа пророссийские боевики осуществили 12 обстрелов на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Online.ua >> сьогодні, 08:16

UA со ссылкой на оперативную сводку штаба ООС, враг обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенного Минскими соглашениями оружия минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Online.ua >> сьогодні, 08:16

За прошедшие сутки, 26 августа, боевики на востоке Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:03

В результате обстрелов ранен один украинский военный. Сайт города Доброполье >> сьогодні, 09:03