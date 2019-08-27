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За сутки, 26 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 08:00

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