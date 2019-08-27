Розширений пошук
оновлено
27.08.2019
13:35

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

За минувшие сутки на Донбассе ранен один украинский военный - ООС

За минувшие сутки на Донбассе ранен один украинский военный - ООС

неподалеку МАЙСКОГО из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Mariupol.tv >>  сьогодні, 10:03

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Телеграф >>

За сутки, 26 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. 0642.ua — сайт города Луганска >>

Противник обстреливал наши позиции неподалеку Талаковки - с станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. 62.ua — сайт города Донецка >>

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Остров >>

ФОТО:

0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ 62.ua — сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ Харків Times: Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, получил ранение военнослужащий 6264.com.ua - сайт города Краматорска: Донбасс обстреливают из запрещенного вооружения 057.ua — сайт города Харькова: Более десятка обстрелов и один раненый украинский боец: ситуация в зоне ООС

Інші новини теми:

Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, получил ранение военнослужащий Харків Times
Донбасс обстреливают из запрещенного вооружения 6264.com.ua - сайт города Краматорска
Более десятка обстрелов и один раненый украинский боец: ситуация в зоне ООС 057.ua — сайт города Харькова
Боевики проявили огневую активность на Приазовье Mariupol.tv

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>