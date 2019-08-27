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оновлено
27.08.2019
13:35

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Мітки сюжету

• Донбасс . • Лебединский . • минометы . • наемники . • режим прекращения огня • Евросоюз

В результате обстрелов на Донбассе за сутки ранили одного военного

В результате обстрелов на Донбассе за сутки ранили одного военного

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза около Водяного, дважды вблизи Лебединского и недалеко от Павлополя. Reporter UA >>  сьогодні, 10:05

В рaйoнe прoвeдeния oпeрaции Объeдинeнных сил нa Дoнбaссe 26 aвгустa вooружeнныe фoрмирoвaния Рoссийскoй Фeдeрaции и ee нaeмники 12 рaз нaрушили рeжим прeкрaщeния oгня, рaнeн oдин вoeнный. Media House >>

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Reporter UA >>

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Reporter UA: В результате обстрелов на Донбассе за сутки ранили одного военного

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