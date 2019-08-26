Розширений пошук
оновлено
26.08.2019
12:31

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Россия . • детсады . • металлоискатели . • нововведение . • техникумы • Евросоюз

В школах и детсадах России установят металлоискатели и КПП с охраной

В школах и детсадах России установят металлоискатели и КПП с охраной

Эксперты все чаще говорят о существенном увеличении случаев агрессии в российских школах, а ее источником становятся сами ученики. Replyua >>  сьогодні, 11:38

Во всех российских школах, детсадах, колледжах, техникумах, летних лагерях отдыха и центрах детского образования будут установлены КПП и металлоискатели Также в этих организациях будут оборудованы посты охраны, передает "ДС". Соответствующие правила вводятся постановлением правительства РФ от 2 августа, пишет "Российская газета". Деловая столица (газета) >>

Предполагается, что в большинстве учебных заведений будут установлены системы передачи тревожных сообщений, их подключат к системам видеонаблюдения и сигнализации, наймут сотрудников ЧОП или вневедомственной охраны. Телеграф >>

Как передает replyua.net со ссылкой на «Российскую газету», соответствующие правила были установлены правительством России. Replyua >>

ФОТО:

Replyua: В школах и детсадах РФ будут установлены металлоискатели и КПП

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>