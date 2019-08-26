Эксперты все чаще говорят о существенном увеличении случаев агрессии в российских школах, а ее источником становятся сами ученики. Replyua >> сьогодні, 11:38

Во всех российских школах, детсадах, колледжах, техникумах, летних лагерях отдыха и центрах детского образования будут установлены КПП и металлоискатели Также в этих организациях будут оборудованы посты охраны, передает "ДС". Соответствующие правила вводятся постановлением правительства РФ от 2 августа, пишет "Российская газета". Деловая столица (газета) >> сьогодні, 10:59

Предполагается, что в большинстве учебных заведений будут установлены системы передачи тревожных сообщений, их подключат к системам видеонаблюдения и сигнализации, наймут сотрудников ЧОП или вневедомственной охраны. Телеграф >> сьогодні, 11:02