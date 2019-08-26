пять раз в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:43
В течение минувших суток, 25 августа, боевики, контролируемые РФ, значительно усилили обстрелы. Online.ua >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков. у н.п. Online.ua >>
С начала текущих суток, 26 августа, обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>
На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения. Сайт города Доброполье >>
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил (ОС) из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает 6264 со ссылкой на данные пресс-центра ОС. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>