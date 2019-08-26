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оновлено
26.08.2019
13:05

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Мітки сюжету

• гранатометы . • крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Обстрелы Донбасса: в рядах украинских воинов есть потери

Обстрелы Донбасса: в рядах украинских воинов есть потери

пять раз в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>  сьогодні, 09:43

В течение минувших суток, 25 августа, боевики, контролируемые РФ, значительно усилили обстрелы. Online.ua >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков. у н.п. Online.ua >>

С начала текущих суток, 26 августа, обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения. Сайт города Доброполье >>

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил (ОС) из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает 6264 со ссылкой на данные пресс-центра ОС. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

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Online.ua: Сутки в ООС: есть потери среди военнослужащих 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Обстрелы Донбасса: в рядах украинских воинов есть потери Сайт города Доброполье: Обстрелы Донбасса: в рядах украинских воинов есть потери 6264.com.ua - сайт города Краматорска: Обстрелы Донбасса: в рядах украинских воинов есть потери

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