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В течение минувших суток, 25 августа, боевики, контролируемые РФ, значительно усилили обстрелы. Online.ua >> сьогодні, 08:16

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков. у н.п. Online.ua >> сьогодні, 08:16

С начала текущих суток, 26 августа, обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 08:28

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