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оновлено
26.08.2019
13:05

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Боевики на Донбассе 13 раз обстреляли украинских военных, есть погибший

Боевики на Донбассе 13 раз обстреляли украинских военных, есть погибший

В День Независимости боевики 5 раз нарушили режим тишины. Фокус >>  сьогодні, 09:42

Трое военных ранены В районе проведения Операции объединенных сил 25 августа боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один военный, трое ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Боевики обстреливали украинских военных из из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов: возле Николаевки, пять раз в районе Водяного, в районе Авдеевки, Павлополя, вблизи Троицкого и около Марьинки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил: возле Шумов, Золотого-4 с направления Золотого-5 и возле Южного. "С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", ‒ сообщили в пресс-центре. Как ранее сообщал Фокус: Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик настаивает на том, что режим прекращения огня "продолжает приносить плоды". По его словам, спустя 30 дней с начала перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня "остается значительно ниже" по сравнению с этим показателем до его вступления в силу. В День Независимости боевики 5 раз нарушили режим тишины.

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ФОТО:

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