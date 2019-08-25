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оновлено
25.08.2019
13:11

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• группировка . • крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сегодня пока молчат - штаб ООС

Сегодня пока молчат - штаб ООС

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано. ГолосUA >>  сьогодні, 11:19

На Донбассе за минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. "24 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", – сказано в сводке ООС. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 4 обстрела: около Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды около Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел около Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников не зафиксировано. Как ранее сообщал Фокус: Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик настаивает на том, что режим прекращения огня "продолжает приносить плоды". По его словам, спустя 30 дней с начала перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня "остается значительно ниже" по сравнению с этим показателем до его вступления в силу. 22 августа боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое наших бойцов.  23 августа боевики три раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции наших военных   из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Фокус
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Online.ua: Сутки в ООС: количество обстрелов снова выросло dnews.dn.ua: Сводка из зоны ООС за 24 августа: Версии сторон конфликта UAtoday: ООС: боевики 5 раз обстреляли украинские позиции ГолосUA: Позиции ВСУ обстреляли пять раз

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