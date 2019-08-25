На Донбассе за минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. "24 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", – сказано в сводке ООС. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 4 обстрела: около Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды около Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел около Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований РФ и их наемников не зафиксировано. Как ранее сообщал Фокус: Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик настаивает на том, что режим прекращения огня "продолжает приносить плоды". По его словам, спустя 30 дней с начала перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня "остается значительно ниже" по сравнению с этим показателем до его вступления в силу. 22 августа боевики тринадцать раз нарушили режим прекращения огня, ранения получили двое наших бойцов. 23 августа боевики три раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции наших военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.