Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия: 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 11:09

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:50

23 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Телеграф >> сьогодні, 09:37