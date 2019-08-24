Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия: 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 11:09
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>
23 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Телеграф >>
За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было. 62.ua — сайт города Донецка >>