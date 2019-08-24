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оновлено
24.08.2019
14:05

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • противник . • режим прекращения огня . • российско . • стрелковое оружие • Евросоюз

За сутки российско-оккупационные войска три раз нарушили перемирие: ранены четверо воинов ВСУ

За сутки российско-оккупационные войска три раз нарушили перемирие: ранены четверо воинов ВСУ

Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия: 62.ua — сайт города Донецка >>  сьогодні, 11:09

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>

23 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Телеграф >>

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За сутки российско-оккупационные войска три раз нарушили перемирие: ранены четверо воинов ВСУ 0642.ua — сайт города Луганска

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