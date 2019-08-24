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оновлено
24.08.2019
14:05

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • оккупанты . • противник . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Оккупанты «поздравили» Донбасс обстрелами

Оккупанты «поздравили» Донбасс обстрелами

Противник обстреливал позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия: 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>  сьогодні, 09:21

В День флага (23 августа) и День независимости Украины (24 августа) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжали нарушать режим прекращения огня на Донбассе. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

ФОТО:

6264.com.ua - сайт города Краматорска: Оккупанты «поздравили» Донбасс обстрелами

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