Противник обстреливал позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия: 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:21

В День флага (23 августа) и День независимости Украины (24 августа) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжали нарушать режим прекращения огня на Донбассе. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 07:35