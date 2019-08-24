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оновлено
24.08.2019
09:37

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • оккупанты . • противник . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

На Донбассе сократилось количество обстрелов

На Донбассе сократилось количество обстрелов

За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате обстрелов не было. Вести-UA >>  сьогодні, 09:15

В День флага (23 августа) и День независимости Украины (24 августа) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжали нарушать режим прекращения огня на Донбассе. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник произвел два обстрела недалеко от Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - один обстрел вблизи Зайцево. Вести-UA >>


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