За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате обстрелов не было. Вести-UA >> сьогодні, 09:15

В День флага (23 августа) и День независимости Украины (24 августа) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжали нарушать режим прекращения огня на Донбассе. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 07:35