За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате обстрелов не было. Вести-UA >> сьогодні, 09:15
В День флага (23 августа) и День независимости Украины (24 августа) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжали нарушать режим прекращения огня на Донбассе. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник произвел два обстрела недалеко от Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - один обстрел вблизи Зайцево. Вести-UA >>