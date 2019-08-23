- дважды неподалеку от Южного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:04

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 08:42