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оновлено
23.08.2019
10:55

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Мітки сюжету

• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Донбасс обстреливают, ранены украинские воины

Донбасс обстреливают, ранены украинские воины

- дважды неподалеку от Южного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>  сьогодні, 09:04

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

13 обстрелов совершили на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 августа. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

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