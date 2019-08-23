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оновлено
23.08.2019
10:55

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Мітки сюжету

• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Двое украинских военных были ранены в результате обстрелов боевиками позиций Объединенных сил

Двое украинских военных были ранены в результате обстрелов боевиками позиций Объединенных сил

в районе ЗАЙЦЕВО из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; Mariupol.tv >>  сьогодні, 09:56

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил зафиксировано не было. Деловая столица (газета) >>

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Слово и Дело >>

UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Online.ua >>

В предыдущие двое суток было по 7 обстрелов. Online.ua >>

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два наших военнослужащих получили ранения" Остров >>

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Online.ua: Штаб ООС сообщил неутешительные новости из Донбасса Сайт города Доброполье: Бьют прицельно: в штабе ООС сообщили плохие новости с Донбасса ‏

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Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ в районе Водяного Mariupol.tv

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