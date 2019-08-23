в районе ЗАЙЦЕВО из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; Mariupol.tv >> сьогодні, 09:56
С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил зафиксировано не было. Деловая столица (газета) >>
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Слово и Дело >>
UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Online.ua >>
В предыдущие двое суток было по 7 обстрелов. Online.ua >>
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два наших военнослужащих получили ранения" Остров >>