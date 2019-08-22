Розширений пошук
оновлено
22.08.2019
21:08

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Уголовный кодекса Украины . • автомат Калашникова . • гранатомет . • схрон . • тайник с оружьем • Евросоюз

В зоне ООС в школе нашли тайник с оружием

В зоне ООС в школе нашли тайник с оружием

Мероприятия по выявлению места противоправного хранения военных средств поражения проводились совместно с полицией. Луганский радар >>  сьогодні, 17:17

Обнаружили автоматы Калашникова и разные типы гранат В Луганской области Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием и боеприпасами, которые были потеряны в боях 4-5 летней давности. Главком >>

Арсенал, обнаруженный в схроне, числится как потерянный в боях в 2014-2015 года. Остров >>

Тайник нашли в одном из поселков Новоайдарского района, в заброшенной школе. ГолосUA >>

Сотрудники Службы безопасности вместе с полицией обнаружили в заброшенной школе в районе проведения операции Объединенных сил тайник с оружием, которое считалось утраченным в боях в 2014 - 2015 годах. Багнет >>

ФОТО:

dnews.dn.ua: На Луганщине в заброшенной школе нашли тайник с боеприпасами (Фото) Reporter UA: В школе на Донбассе нашли тайник с оружием. Фото Главком: В прифронтовой школе на Донбассе найден тайник с оружием ГолосUA: В зоне ООС в школе нашли тайник с оружием Багнет: СБУ обнаружила оружие, которое считалось потерянным, в обычной школе

Інші новини теми:

В заброшенной школе нашли тайник с оружием (Фото) Телеграф
СБУ обнаружила тайник с "потерянным" на Донбассе оружием (ФОТО) Деловая столица (газета)
На Луганщине в заброшенной школе нашли тайник с боеприпасами (Фото) dnews.dn.ua
На Луганщине в заброшенной школе нашли арсенал с автоматами, гранатометами и патронами Деловая столица (газета)
На Луганщине в заброшенной школе обнаружили тайник с боеприпасами Tribun

Ще посилання (2) про «В зоне ООС в школе нашли тайник с оружием»

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>