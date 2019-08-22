Мероприятия по выявлению места противоправного хранения военных средств поражения проводились совместно с полицией. Луганский радар >> сьогодні, 17:17

Обнаружили автоматы Калашникова и разные типы гранат В Луганской области Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием и боеприпасами, которые были потеряны в боях 4-5 летней давности. Главком >> сьогодні, 15:44

Арсенал, обнаруженный в схроне, числится как потерянный в боях в 2014-2015 года. Остров >> сьогодні, 15:56

Тайник нашли в одном из поселков Новоайдарского района, в заброшенной школе. ГолосUA >> сьогодні, 16:14