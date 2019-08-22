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оновлено
22.08.2019
14:41

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СБУ обнаружила тайник с "потерянным" на Донбассе оружием (ФОТО)

СБУ обнаружила тайник с "потерянным" на Донбассе оружием (ФОТО)

Обнаруженные боеприпасы числятся как потерянные в боях 2014-2015 годов. dnews.dn.ua >>  сьогодні, 14:20

"Схрон был оборудован в одном из поселков Новоайдарского района. Телеграф >>

В зоне проведения операции Объединенных сил в одной из заброшенных школ был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, которые числятся как потерянные в боях 2014-2015 годов Об этом сегодня проинформировал пресс-центр Службы безопасности Украины, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>

В одном из поселков Новоайдарского района Луганской области в заброшенной школе обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. dnews.dn.ua >>

ФОТО:

dnews.dn.ua: На Луганщине в заброшенной школе нашли тайник с боеприпасами (Фото)

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