Обнаруженные боеприпасы числятся как потерянные в боях 2014-2015 годов. dnews.dn.ua >> сьогодні, 14:20

"Схрон был оборудован в одном из поселков Новоайдарского района. Телеграф >> сьогодні, 13:01

В зоне проведения операции Объединенных сил в одной из заброшенных школ был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, которые числятся как потерянные в боях 2014-2015 годов Об этом сегодня проинформировал пресс-центр Службы безопасности Украины, передает "ДС". Деловая столица (газета) >> сьогодні, 13:06