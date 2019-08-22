Обнаруженные боеприпасы числятся как потерянные в боях 2014-2015 годов. dnews.dn.ua >> сьогодні, 14:20
"Схрон был оборудован в одном из поселков Новоайдарского района. Телеграф >>
В зоне проведения операции Объединенных сил в одной из заброшенных школ был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, которые числятся как потерянные в боях 2014-2015 годов Об этом сегодня проинформировал пресс-центр Службы безопасности Украины, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>
В одном из поселков Новоайдарского района Луганской области в заброшенной школе обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. dnews.dn.ua >>