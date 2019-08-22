"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: неподалеку Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия" Електронні вісті >> сьогодні, 10:42

ПОЧЕМУ НА ДОНБАССЕ ПРОДОЛЖАЮТ ГИБНУТЬ УКРАИНСКИЕ ВОИНЫ Напомним, в течение 20 августа пророссийские боевики семь раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, был ранен украинский военнослужащий. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:20

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий. Телеграф >> сьогодні, 07:33

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" вражеских обстрелов позиций Объединенных сил вчера не зафиксировано. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:00

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие стуки на Донбассе. Остров >> сьогодні, 09:09