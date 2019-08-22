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оновлено
22.08.2019
13:30

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Мітки сюжету

• Лебединский . • группировка . • крупнокалиберные пулеметы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в ООС: семь обстрелов, один раненный

Сутки в ООС: семь обстрелов, один раненный

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов: неподалеку Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия" Електронні вісті >>  сьогодні, 10:42

ПОЧЕМУ НА ДОНБАССЕ ПРОДОЛЖАЮТ ГИБНУТЬ УКРАИНСКИЕ ВОИНЫ Напомним, в течение 20 августа пророссийские боевики семь раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе, был ранен украинский военнослужащий. Деловая столица (газета) >>

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий. Телеграф >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" вражеских обстрелов позиций Объединенных сил вчера не зафиксировано. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие стуки на Донбассе. Остров >>

"За прошедшие сутки вследствие обстрелов противника, один наш военнослужащий получил ранения" ГолосUA >>

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Gottstat.com: Боевики семь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный 6264.com.ua - сайт города Краматорска: ООС: боевики 7 раз открывали огонь Сайт города Доброполье: На Донбассе ранен один украинский военный - ООС UAtoday: Боевики на Донбассе семь раз нарушили перемирие, ранен военный ГолосUA: Сутки в ООС: семь обстрелов, один раненный

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