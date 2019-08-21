Розширений пошук
оновлено
21.08.2019
22:20

Актуальні теми

Мітки сюжету

• гранатометы . • группировка . • наемники . • перемирие . • режим прекращения огня • Евросоюз

На Донбассе снова нарушили режим перемирия

На Донбассе снова нарушили режим перемирия

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Слово и Дело >>  сьогодні, 21:10

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, а именно - неподалеку Новомихайловки по направлению Луганска, вблизи Водяного по направлению Ужовка, дважды неподалеку Старогнатовки по направлению Новоласпы. Деловая столица (газета) >>

На Донбассе с начала текущих суток 21 августа в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня. ГолосUA >>

Как пишет «Слово и Дело», об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. Слово и Дело >>


Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>