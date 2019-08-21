Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Слово и Дело >> сьогодні, 21:10

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, а именно - неподалеку Новомихайловки по направлению Луганска, вблизи Водяного по направлению Ужовка, дважды неподалеку Старогнатовки по направлению Новоласпы. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 19:36

На Донбассе с начала текущих суток 21 августа в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) НВФ четыре раза нарушили режим прекращения огня. ГолосUA >> сьогодні, 20:20