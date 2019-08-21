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оновлено
21.08.2019
12:23

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Мітки сюжету

• гранатометы . • группировка . • крупнокалиберные пулеметы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, ранен военный

20 августа противник семь раз открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил. Журналіст >>  сьогодні, 09:41

В течение суток, 20 августа, боевики на Донбассе 7 раз нарушили «режим тишины», один украинский военный в результате обстрела получил ранения. Слово и Дело >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 5 обстрелов, Север - 2.За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. forUm >>

20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный. Южный Информационный Медиа Ресурс >>


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