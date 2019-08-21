20 августа противник семь раз открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил. Журналіст >> сьогодні, 09:41

В течение суток, 20 августа, боевики на Донбассе 7 раз нарушили «режим тишины», один украинский военный в результате обстрела получил ранения. Слово и Дело >> сьогодні, 08:02

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил 5 обстрелов, Север - 2.За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. forUm >> сьогодні, 09:08