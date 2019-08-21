В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник произвел 5 обстрелов: - неподалеку Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; - вблизи Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; - в районе Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета; - вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; - неподалеку Гнутового - из ручного противотанкового гранатомета В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел два обстрела: - недалеко от Южного - из ручных противотанковых гранатометов; - вблизи Луганского - из гранатометов различных систем. Reporter UA >> сьогодні, 09:28
В результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий получил ранение. Kharkiv Today >>
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения" Остров >>
В течение суток 20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный. Reporter UA >>