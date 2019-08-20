Изъятое оружие и боеприпасы направлены на проведение экспертизы. Николаевский Обозреватель >> сьогодні, 22:34

В сообщении Отдела коммуникации полиции Николаевской области говорится: Получив оперативную информацию о том, что человек продает оружие, правоохранители задокументировали уже два факта продажи пистолетов и патронов, и сегодня, во время очередного сбыта, задержали злоумышленника. Nikolaev24 >> сьогодні, 21:22