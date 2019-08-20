Изъятое оружие и боеприпасы направлены на проведение экспертизы. Николаевский Обозреватель >> сьогодні, 22:34
В сообщении Отдела коммуникации полиции Николаевской области говорится: Получив оперативную информацию о том, что человек продает оружие, правоохранители задокументировали уже два факта продажи пистолетов и патронов, и сегодня, во время очередного сбыта, задержали злоумышленника. Nikolaev24 >>
Сегодня, 20 августа, на территории рынка «Колос» в Ингульском районе Николаева сотрудники Управления уголовного розыска вместе со следователями Следственного управления ГУНП области задержали местного жителя во время очередной сделки по продаже оружия и боеприпасов. Николаевский Обозреватель >>