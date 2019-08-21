На указанном направлении члены НВФ обстреливали украинские позиции у Лебединского и Опытного. Луганский радар >> вчора, 10:00

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил - в районе Светлодарска. Reporter UA >> вчора, 09:48

В результате обстрела один военнослужащий ранен.

Об этом сообщает штаб ООС, передает ДонПресс Как отметили в штабе, на одном из направлений противник применил беспилотный летательный аппарат снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25).