На указанном направлении члены НВФ обстреливали украинские позиции у Лебединского и Опытного. Луганский радар >> вчора, 10:00
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил - в районе Светлодарска. Reporter UA >>
В результате обстрела один военнослужащий ранен.
Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >>