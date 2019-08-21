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оновлено
21.08.2019
00:14

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Мітки сюжету

• беспилотник . • беспилотный летательный аппарат . • крупнокалиберные пулеметы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

В зоне ООС в результате обстрела с беспилотника ранен украинский боец

В зоне ООС в результате обстрела с беспилотника ранен украинский боец

На указанном направлении члены НВФ обстреливали украинские позиции у Лебединского и Опытного. Луганский радар >>  вчора, 10:00

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил - в районе Светлодарска. Reporter UA >>

В результате обстрела один военнослужащий ранен.

Об этом сообщает штаб ООС, передает ДонПресс Как отметили в штабе, на одном из направлений противник применил беспилотный летательный аппарат снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25). Луганский радар >>

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >>

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057.ua — сайт города Харькова: Обстрел из беспилотника и один раненый украинский боец: ситуация в зоне ООС

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