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оновлено
21.08.2019
00:14

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• Лебединский . • выстрел . • группировка . • крупнокалиберные пулеметы . • противник • Евросоюз

Против сил ОС на Донбассе применили беспилотник, снабженный гранатометным выстрелом

Против сил ОС на Донбассе применили беспилотник, снабженный гранатометным выстрелом

С начала текущих суток, 20 августа, противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" (в районе Талаковки - с автоматического гранатомета). 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>  вчора, 09:03

С целью нанесения наибольшего ущерба представителям ОС на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25). 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

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06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Против сил ОС на Донбассе применили беспилотник, снабженный гранатометным выстрелом

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Против сил ОС на Донбассе применили беспилотник, снабженный гранатометным выстрелом 6264.com.ua - сайт города Краматорска

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