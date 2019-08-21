С начала текущих суток, 20 августа, противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" (в районе Талаковки - с автоматического гранатомета). 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> вчора, 09:03