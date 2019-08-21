вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; CityNews >> вчора, 09:53

С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25). Сайт города Донецка >> вчора, 08:00

Источник: 0642.ua 0642.ua — сайт города Луганска >> вчора, 08:00

19 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Телеграф >> вчора, 08:42