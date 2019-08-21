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оновлено
21.08.2019
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• Лебединский . • гранатометы . • крупнокалиберные пулеметы . • противник . • стрелковое оружие • Евросоюз

На Донбассе ранен один украинский военный - ООС

На Донбассе ранен один украинский военный - ООС

вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; CityNews >>  вчора, 09:53

С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25). Сайт города Донецка >>

Источник: 0642.ua 0642.ua — сайт города Луганска >>

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