вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; CityNews >> вчора, 09:53
С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25). Сайт города Донецка >>
Источник: 0642.ua 0642.ua — сайт города Луганска >>
19 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. Телеграф >>
С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Талаковки - из автоматического гранатомета. Остров >>