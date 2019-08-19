Фото: ssu.gov.ua

По информации СБУ, изъятые боеприпасы украдены из воинских частей в районе проведения ООС и переправлены сообщниками в Одессу для дальнейшей реализации.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса, продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу", - уточнили в пресс-службе. Начата экспертиза изъятого оружия и боеприпасов.

18 мая сотрудники Службы безопасности Украины сообщили, что разоблачили в Киеве организованную преступную группировку, участники которой выдавали себя за военнослужащих Вооруженных Сил.

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины установили, что местный житель, бывший военнослужащий, проходивший службу в районе проведения АТО, незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ отметили, что мужчина подыскивал клиентов, в частности, среди представителей криминальных кругов Одесской области. Во время обыска были изъяты пистолеты "Маузер" и "Экол", почти полтысячи патронов различного калибра, холодное оружие.