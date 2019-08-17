"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было" Остров >> сьогодні, 10:05

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: - четыре раза неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;- четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;- вблизи Марьинки - из стрелкового оружия. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 08:05

Позавчера в течение суток боевики осуществили 12 обстрелов позиций ВСУ. Online.ua >> сьогодні, 08:20

От начала текущих суток противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, - резюмировали в командовании сил ООС. forUm >> сьогодні, 09:00