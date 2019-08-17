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оновлено
17.08.2019
12:40

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• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

За последние сутки боевики 12 раз обстреляли силы ООС

За последние сутки боевики 12 раз обстреляли силы ООС

"За прошедшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было" Остров >>  сьогодні, 10:05

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: - четыре раза неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;- четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;- вблизи Марьинки - из стрелкового оружия. Деловая столица (газета) >>

Позавчера в течение суток боевики осуществили 12 обстрелов позиций ВСУ. Online.ua >>

От начала текущих суток противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, - резюмировали в командовании сил ООС. forUm >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций ОС: четыре раза неподалеку от Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из стрелкового оружия. Остров >>

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Online.ua: Сутки в ООС: боевики обстреливали из пулеметов и гранатометов Online.ua: Сутки в ООС: боевики обстреливали из пулеметов и гранатометов 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Боевики совершили 12 обстрелов на Донбассе: у украинских военных без потерь

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Боевики совершили 12 обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе: у ОС без потерь Остров

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