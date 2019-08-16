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оновлено
16.08.2019
10:31

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• Донбасс . • Лебединский . • обстрелы . • противник . • режим прекращения огня • Евросоюз

Сутки в ООС: 12 обстрелов, потерь среди украинских военных нет

Сутки в ООС: 12 обстрелов, потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток противник в целом придерживается режима прекращения огня. ГолосUA >>  сьогодні, 09:22

Источник: 6264.com.ua 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел девять обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Гнутового, Павлополя, Пищевика, Водяного, Опытного, Лебединского и Авдеевки. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>

В течении минувших суток противники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. ГолосUA >>

ФОТО:

Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР: Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, без потерь 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: На Донбассе за сутки 12 обстрелов, пострадавших нет ГолосUA: Сутки в ООС: 12 обстрелов, потерь среди украинских военных нет

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