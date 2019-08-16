С начала текущих суток противник в целом придерживается режима прекращения огня. ГолосUA >> сьогодні, 09:22

Источник: 6264.com.ua 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:00

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел девять обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Гнутового, Павлополя, Пищевика, Водяного, Опытного, Лебединского и Авдеевки. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 09:02