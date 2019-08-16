За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. "15 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники двенадцать раз нарушили режим прекращения огня... За прошедшие сутки потерь с нашей стороны из-за обстрелов не было", – говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 9 обстреляли позиции Объединенных сил около Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета, дважды вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Пищевика – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Опытного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, около Лебединского – из автоматического гранатомета, вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций ВСУ. В частности, дважды вблизи Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. "С начала текущих суток противник, в общем, соблюдает режим прекращения огня", – добавили в штабе. Как ранее сообщал Фокус: 11 августа на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий был ранен. 12 августа боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий был ранен. 13 августа боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали. 14 августа боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное Минскими соглашениями оружие. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.