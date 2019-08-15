В течение минувших суток, 14 августа, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя запрещенное Минскими соглашениями оружие. В результате обстрелов погиб один военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: неподалеку Песок – из стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; близ Водяного – из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Николаевка – из гранатометов различных систем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" врак совершил четыре обстрела: вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм; в районе Зайцево – из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов; вблизи Хутора Свободного – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций ООС не зафиксировано. Как ранее сообщал Фокус: 11 августа на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий был ранен. 12 августа боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий был ранен. 13 августа боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали.