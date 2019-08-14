За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. "13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня... Потерь с нашей стороны не зафиксировано", – говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили двенадцать обстрелов около Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, дважды в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Новогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды вблизи Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Кроем того, оккупанты обстреливали позиции ВСУ около Красногоровки, Лебединского, Павлополя, Новогнатовки и Авдеевки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня", – добавили в штабе. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики один раз обстреляли вблизи Песков – из стрелкового оружия. Как ранее сообщал Фокус: 6 августа боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, в результате чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. На Донбассе в течение прошлых суток (10 августа), в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один боец Нацгвардии. Кроме того, получил ранения еще один военный из состава ООС. 11 августа на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий был ранен. 12 августа боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий был ранен.