Розширений пошук
оновлено
14.08.2019
09:10

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

За сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе

За сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе

Вблизи Новогнатовки боевики стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Слово и Дело >>  сьогодні, 08:40

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. "13 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня... Потерь с нашей стороны не зафиксировано", –  говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили двенадцать обстрелов около Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, дважды в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Новогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды вблизи Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Кроем того, оккупанты обстреливали позиции ВСУ около Красногоровки, Лебединского,  Павлополя, Новогнатовки и Авдеевки. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня", – добавили в штабе. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики один раз обстреляли вблизи Песков – из стрелкового оружия. Как ранее сообщал Фокус: 6 августа боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, в результате чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.  На Донбассе в течение прошлых суток (10 августа), в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один боец Нацгвардии. Кроме того, получил ранения еще один военный из состава ООС. 11 августа на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий был ранен. 12 августа боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий был ранен.  

Фокус
Китай не разрешил американским военным кораблям зайти в Гонконг
Политические меньшинства. На что рассчитывают в парламенте "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос"
Великобритания в ООН заявила об ущемлении прав украинцев в Крыму
За сутки боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе

ФОТО:

Online.ua: Сутки в ООС: рекордное количество обстрелов со стороны боевиков

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>