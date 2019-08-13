Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:09

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:00