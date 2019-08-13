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оновлено
13.08.2019
11:24

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Мітки сюжету

• Гнутова . • гранатометы . • обстрелы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в ООС: в ходе боев на Донбассе ранен украинский военный

Сутки в ООС: в ходе боев на Донбассе ранен украинский военный

Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>  сьогодні, 09:09

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования десять раз нарушили режим прекращения огня. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

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06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Сутки в ООС: в ходе боев на Донбассе ранен украинский военный

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