Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:09
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования десять раз нарушили режим прекращения огня. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>