За минувшие сутки, 12 августа, боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий ранен. Об этом сообщили в пресс-центре ООС. "12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил восемь обстрелов. В частности, вблизи Пищевиков боевики ударили из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Два обстрела с применением ручных противотанковых гранатометов были зафиксированы неподалеку Широкино. Вблизи Новотроицкого велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Павлополя – из стрелкового оружия. Вблизи Талаковки боевики применили стрелковое оружие. В районе Песков террористы стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Гнутово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза. Вблизи Зайцево боевики ударили из снайперского оружия, а неподалеку Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС. Как ранее сообщал Фокус: 6 августа боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, в результате чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. На Донбассе в течение прошлых суток (10 августа), в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один боец Нацгвардии. Кроме того, получил ранения еще один военный из состава ООС. 11 августа на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий был ранен.