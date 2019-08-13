Розширений пошук
оновлено
13.08.2019
22:13

Актуальні теми

Мітки сюжету

• мост . • наблюдатели . • повязки . • разведение . • станица • Евросоюз

Российские боевики с повязками СЦКК постоянно дежурят возле моста в Станице Луганской

К югу от моста наблюдатели видели "члена вооруженных формирований высшего ранга и двух других членов вооруженных формирований с наружными повязками с надписью СЦКК. CityNews >>  сьогодні, 10:24

Наблюдатели ОБСЕ на выходных зафиксировали на участке возле Станицы Луганской присутствие пророссийских боевиков с повязками с надписью "СЦКК" На этом участке продолжается разминирование, сообщает "ДС" со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ. "10 августа в пределах участка разведения команда СММ видела, как группа саперов (до 15 человек) ГСЧС Украины удаляла растительность и проводила работы по разминированию вдоль дороги, примерно в 100 м к северу от разрушенной секции моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее от Луганска)" Деловая столица (газета) >>


Інші новини теми:

Российские боевики с повязками СЦКК постоянно дежурят возле моста в Станице Луганской CityNews

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>