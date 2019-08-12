В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции обстреляли вблизи Зайцевого. ГолосUA >> сьогодні, 20:53

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение". Деловая столица (газета) >> сьогодні, 19:40