В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции обстреляли вблизи Зайцевого. ГолосUA >> сьогодні, 20:53
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение". Деловая столица (газета) >>
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Также, сегодня, утром сообщалось, что в течение минувших суток противник на Донбассе восемь раз нарушил режим прекращения огня, ранен один военный. ГолосUA >>