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оновлено
12.08.2019
22:22

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Мітки сюжету

• Донбасс . • группировка . • крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • режим прекращения огня • Евросоюз

Ситуация в ООС: пять обстрелов, один раненный

Ситуация в ООС: пять обстрелов, один раненный

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции обстреляли вблизи Зайцевого. ГолосUA >>  сьогодні, 20:53

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение". Деловая столица (газета) >>

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Также, сегодня, утром сообщалось, что в течение минувших суток противник на Донбассе восемь раз нарушил режим прекращения огня, ранен один военный. ГолосUA >>

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ГолосUA: Ситуация в ООС: пять обстрелов, один раненный

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