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оновлено
12.08.2019
18:50

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Итоги "перемирия" на Донбассе: ВСУ понесли тяжелые потери

Итоги "перемирия" на Донбассе: ВСУ понесли тяжелые потери

На фоне откровенно непонятной ситуации на линии соприкосновения продолжается помощь летальным вооружением со стороны США. Сайт города Донецка >>  сьогодні, 15:38

Во втором случае информации мало, но до сегодня из Национальной гвардии на "нуле" был только полк "Азов", все остальные стояли во второй или даже третьей линии обороны на Донбассе. То есть либо НГУ уже стали ставить наравне с ВСУ, либо погибший из состава спецподразделения и выполнял определенные задачи на линии соприкосновения. 0642.ua — сайт города Луганска >>

ФОТО:

Сайт города Донецка: Итоги "перемирия" на Донбассе: ВСУ понесли тяжелые потери

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Итоги "перемирия" на Донбассе: ВСУ понесли тяжелые потери Сайт города Донецка

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