Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. UAtoday >> сьогодні, 11:23

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. forUm >> сьогодні, 08:02

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков: у н.п. Online.ua >> сьогодні, 08:17

11 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Телеграф >> сьогодні, 08:35