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оновлено
12.08.2019
12:45

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • перемирие . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Силы ООС продолжают фиксировать нарушения режима тишины со стороны оккупантов

Силы ООС продолжают фиксировать нарушения режима тишины со стороны оккупантов

Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. UAtoday >>  сьогодні, 11:23

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. forUm >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков: у н.п. Online.ua >>

11 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Телеграф >>

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Електронні вісті >>

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0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ Online.ua: Сутки в ООС: враг продолжает обстрелы, есть раненый Online.ua: Сутки в ООС: враг продолжает обстрелы, есть раненый Телеграф: День в ООС: зафиксировано 8 обстрелов, один военный раненый UAtoday: Оккупанты вчера били на всех направлениях: один военный ранен

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