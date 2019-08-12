Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. UAtoday >> сьогодні, 11:23
В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. forUm >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков: у н.п. Online.ua >>
11 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Телеграф >>
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Електронні вісті >>