Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:37
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. forUm >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков: у н.п. Online.ua >>
ОБСЕ: на Луганщине боевики выдают "паспорта ЛНР" В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Телеграф >>
11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Mariupol.tv >>