Розширений пошук
оновлено
12.08.2019
10:15

Актуальні теми

Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • обстрелы . • перемирие . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Боевики 8 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный

Боевики 8 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный

Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >>  сьогодні, 08:37

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. forUm >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков: у н.п. Online.ua >>

ОБСЕ: на Луганщине боевики выдают "паспорта ЛНР" В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Телеграф >>

11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Mariupol.tv >>

ФОТО:

0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ Online.ua: Сутки в ООС: враг продолжает обстрелы, есть раненый Online.ua: Сутки в ООС: враг продолжает обстрелы, есть раненый Телеграф: День в ООС: зафиксировано 8 обстрелов, один военный раненый

Інші новини теми:

За сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ Сайт города Донецка
За сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ 0642.ua — сайт города Луганска
Сутки в ООС: враг продолжает обстрелы, есть раненый Online.ua

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>