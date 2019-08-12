Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:37

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. forUm >> сьогодні, 08:02

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков: у н.п. Online.ua >> сьогодні, 08:17

ОБСЕ: на Луганщине боевики выдают "паспорта ЛНР" В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Телеграф >> сьогодні, 08:35