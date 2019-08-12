За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. "11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов вблизи Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов, около Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберного пулемета, в районе Павлополя – с применением гранатометов различных систем, около Гнутово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 3 раза около Крымского – из стрелкового оружия, вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Золотого-4 – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. "С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", – отметили в штабе. Как ранее сообщал Фокус: 6 августа боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, в результате чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. На Донбассе в течение прошлых суток (10 августа), в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один боец Нацгвардии. Кроме того, получил ранения еще один военный из состава ООС.