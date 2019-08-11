Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия" ГолосUA >> вчора, 22:32

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает "ДС". Деловая столица (газета) >> вчора, 19:22

В зоне проведения ООС на Донбассе возобновлялись боевые действия, погибло военнослужащий ВСУ во время выполнения боевого задания. Слово и Дело >> вчора, 22:06