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оновлено
11.08.2019
00:23

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Мітки сюжету

• Национальная гвардия Украины . • крупнокалиберные пулеметы . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

За день на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 4 раза

За день на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 4 раза

Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия" ГолосUA >>  вчора, 22:32

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает "ДС". Деловая столица (газета) >>

В зоне проведения ООС на Донбассе возобновлялись боевые действия, погибло военнослужащий ВСУ во время выполнения боевого задания. Слово и Дело >>

"Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины" ГолосUA >>

ФОТО:

ГолосUA: За день на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 4 раза

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