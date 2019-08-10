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оновлено
10.08.2019
21:29

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Мітки сюжету

• Национальная гвардия Украины . • крупнокалиберные пулеметы . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Перемирие такое "перемирие": На Донбассе погиб еще один защитник Украины

Перемирие такое "перемирие": На Донбассе погиб еще один защитник Украины

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Телеграф >>  сьогодні, 19:52

"Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины", - резюмировали в штабе. Деловая столица (газета) >>

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Телеграф >>


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