Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Телеграф >> сьогодні, 19:52

"Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины", - резюмировали в штабе. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 19:22