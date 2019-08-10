Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Телеграф >> сьогодні, 19:52
"Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины", - резюмировали в штабе. Деловая столица (газета) >>
Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу четыре раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Телеграф >>