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оновлено
11.08.2019
03:56
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В райне моста у Станицы Луганской две мины были взорваны сразу после закрытия КПВВ
У моста Станицы Луганской продолжаются работы по разминированию.
Cxid.info >>
сьогодні,
00:56
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В ОБСЕ рассказали о работах по разминированию у Станицы Луганской dnews.dn.ua
вчора, 18:08
В райне моста у Станицы Луганской две мины были взорваны сразу после закрытия КПВВ Cxid.info
сьогодні, 00:56
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