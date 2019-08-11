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оновлено
11.08.2019
03:56

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Мітки сюжету

• миссия . • наблюдатели . • растительность . • секция . • станица • Евросоюз

В райне моста у Станицы Луганской две мины были взорваны сразу после закрытия КПВВ

В райне моста у Станицы Луганской две мины были взорваны сразу после закрытия КПВВ

У моста Станицы Луганской продолжаются работы по разминированию. Cxid.info >>  сьогодні, 00:56


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В райне моста у Станицы Луганской две мины были взорваны сразу после закрытия КПВВ Cxid.info

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