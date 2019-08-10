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оновлено
10.08.2019
10:24

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Мітки сюжету

• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • перемирие . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

За прошедшие сутки российские оккупанты 6 раз нарушали перемирие на Донбассе

За прошедшие сутки российские оккупанты 6 раз нарушали перемирие на Донбассе

Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Gottstat.com >>  сьогодні, 09:55

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 2 раза: неподалеку Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Орехового - с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета. Деловая столица (газета) >>

9 августа в Минобороны заявили, что на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях продолжают действовать группы военных РФ с боевым опытом в локальных конфликтах. Слово и Дело >>


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