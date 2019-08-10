Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Gottstat.com >> сьогодні, 09:55
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 2 раза: неподалеку Золотого-4 - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Орехового - с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета. Деловая столица (газета) >>
9 августа в Минобороны заявили, что на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях продолжают действовать группы военных РФ с боевым опытом в локальных конфликтах. Слово и Дело >>