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оновлено
10.08.2019
10:24

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• Лебединский . • Орехово . • группировка . • крупнокалиберные пулеметы . • стрелковое оружие • Евросоюз

Война на востоке Украины: боевики совершили за сутки 6 обстрелов позиций ОС

Война на востоке Украины: боевики совершили за сутки 6 обстрелов позиций ОС

Боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 9 августа: у украинских военнослужащих потерь нет. Остров >>  сьогодні, 09:20

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия, вблизи Верхнеторецка - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Телеграф >>

"С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

ФОТО:

6264.com.ua - сайт города Краматорска: Боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

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