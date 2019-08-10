Боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе 9 августа: у украинских военнослужащих потерь нет. Остров >> сьогодні, 09:20
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли позиций Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия, вблизи Верхнеторецка - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Талаковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Телеграф >>
"С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>