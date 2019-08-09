В оккупированной Горловке боевики обстреляли здание школы, применив при этом крупнокалиберные пулеметы. Слово и Дело >> сьогодні, 14:46
Украинские военные продолжают придерживаться "режима тишины". Багнет >>
Боевики попали в жилые дома, в частности на ул. Старобельской, 11, Баха, 4 и Тушинской, 18/2. Подразделения ООС не причастны к этим обстрелам. «Внимательно изучив расстояния, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов. Слово и Дело >>