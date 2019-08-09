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оновлено
09.08.2019
16:15

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• Горловка . • Марьинк . • игнорирование . • обстрел . • перемирие • Евросоюз

В оккупированной Горловке боевики обстреляли школу

В оккупированной Горловке боевики обстреляли школу

В оккупированной Горловке боевики обстреляли здание школы, применив при этом крупнокалиберные пулеметы. Слово и Дело >>  сьогодні, 14:46

Украинские военные продолжают придерживаться "режима тишины". Багнет >>

Боевики попали в жилые дома, в частности на ул. Старобельской, 11, Баха, 4 и Тушинской, 18/2. Подразделения ООС не причастны к этим обстрелам. «Внимательно изучив расстояния, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов. Слово и Дело >>


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