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оновлено
09.08.2019
13:00

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Мітки сюжету

• Донбасс . • Лебединский . • режим прекращения огня . • сепаратисты . • тишина • Евросоюз

За сутки на Донбассе девять нарушений режима тишины

За сутки на Донбассе девять нарушений режима тишины

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия" 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>  сьогодні, 09:04

"С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия". Там также заверили, что объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

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06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: За сутки на Донбассе девять нарушений режима тишины

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