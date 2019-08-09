"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия" 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:04
"С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия". Там также заверили, что объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>
В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>