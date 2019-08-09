"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия" 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:04

"С начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Лебединского - из стрелкового оружия". Там также заверили, что объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:00