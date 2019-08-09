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оновлено
09.08.2019
09:25

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Мітки сюжету

• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • перемирие . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сводки с "восточного фронта": боевики 9 раз накрывали огнем позиции Объединенных сил на Донбассе

Сводки с "восточного фронта": боевики 9 раз накрывали огнем позиции Объединенных сил на Донбассе

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано" Остров >>  сьогодні, 09:11

От начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК": вблизи ЛЕБЕДИНСКОГО из стрелкового оружия. Mariupol.tv >>

Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия" Сайт города Доброполье >>

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в течение 8 августа, у Объединенных сил потерь нет. Остров >>


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