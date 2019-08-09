"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано" Остров >> сьогодні, 09:11
От начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК": вблизи ЛЕБЕДИНСКОГО из стрелкового оружия. Mariupol.tv >>
Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия" Сайт города Доброполье >>
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в течение 8 августа, у Объединенных сил потерь нет. Остров >>