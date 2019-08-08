Оккупационные войска на Донбассе проводят интенсивные мероприятия боевой подготовки наступательных действий. UAtoday >> сьогодні, 14:41
Около часа ночи зафиксировано ведение оккупантами огня из гранатометов вблизи Богдановки. Также ночью и около 6.30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного. Деловая столица (газета) >>
После 9.25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотроицкого. «По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских провокационных обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет». UAtoday >>