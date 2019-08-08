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оновлено
08.08.2019
17:35

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Мітки сюжету

• Донбасс . • гранатометы . • наступление . • обстрелы . • разведка • Евросоюз

Боевики на Донбассе готовятся к наступлению, - разведка

Боевики на Донбассе готовятся к наступлению, - разведка

Оккупационные войска на Донбассе проводят интенсивные мероприятия боевой подготовки наступательных действий. UAtoday >>  сьогодні, 14:41

Около часа ночи зафиксировано ведение оккупантами огня из гранатометов вблизи Богдановки. Также ночью и около 6.30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного. Деловая столица (газета) >>

После 9.25 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи Новотроицкого. «По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских провокационных обстрелов с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет». UAtoday >>


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