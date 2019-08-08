Оккупационные войска на Донбассе проводят интенсивные мероприятия боевой подготовки наступательных действий. UAtoday >> сьогодні, 14:41

Около часа ночи зафиксировано ведение оккупантами огня из гранатометов вблизи Богдановки. Также ночью и около 6.30 утра из стрелкового оружия - в районе Водяного. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 13:51